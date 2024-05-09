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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بني سويف تشارك في ندوة "الدمج والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة"

صدى البلد

شاركت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة  جامعة بني سويف،فى ندوة بعنوان  (الدمج والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة) فيما يتعلق بالماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، ضمن مبادرة الدمج والإتاحة، تحت إشراف الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات، والدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي لشؤن الإعاقة، والدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون ذوي الإعاقة، والدكتورة ماجي نصيف مدير هيئة  فولبرايت مصر.

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وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة الفولبرايت للعمل على تنظيم لقاءات عن ملف التمكين والدمج والإتاحة بالجامعات المصرية لدعم مجال الدراسات لذوي الاحتياجات الخاصة، في ضوء دعم القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إيماناً بأن دمجهم في المجتمع  مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع بدءاً من الأسرة والمجتمع مروراً بالمؤسسات التعليمية وصولاً إلى الدولة بجميع أجهزتها من خلال تقديم كافة التيسيرات للطلاب، بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم.

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