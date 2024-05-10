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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الوعي بقضايا السكان ومناهضة العنف الاجتماعي بمراكز شباب بني سويف

مركز شباب تزمنت الشرقية
مركز شباب تزمنت الشرقية ببني سويف

تحت عنوان  “ الوعي من خلال الرياضة”  نفذت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف  اليوم  جلسة رياضية بمركز شباب تزمنت الشرقية ادارة شباب غرب بني سويف
 

وقال  هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة   ببني سويف إن جسات اندية السكان  تهدف الي رفع الوعي بقضايا السكان ومناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي من خلال الوعي بكل اشكال العنف. 

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يأتي ذلك تحت رعاية معالي الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزيه للمشروعات وتدريب الشباب  والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  منال جمال وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة للتدريب ومتابعة ياسرعبد العال وزارة الشباب وتحت إشراف ناصر رمضان وكيل المديريه لقطاع الشباب والدكتورة دعاء رمضان  مدير الإدارة  وفايز ابراهيم  منسق انديه السكان ببني سويف. 


وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه وإدارة تمكين الشباب بالمديرية بحضور سلمى محسن عبد الرحمن منسقين مؤسسة اتجاه ببني سويف وبالتعاون مع مدير الإدارة عماد الجلاد ومدير المركز . 

مركز شباب تزمنت الشرقية ببني سويف
مركز شباب تزمنت الشرقية ببني سويف
مركز شباب تزمنت الشرقية ببني سويف
مركز شباب تزمنت الشرقية ببني سويف
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