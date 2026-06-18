أسامة كمال: الستون يومًا المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني

قال الإعلامي أسامة كمال خلال برنامج "مساء DMC" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بشكل مفاجئ توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، دون انتظار الموعد الذي كان مقررًا لإتمام الإجراءات الرسمية في سويسرا، مشيرًا إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بالفعل وفق ما أعلنته مصادر أمريكية وإيرانية.

وأوضح كمال أن المذكرة تمثل إطارًا عامًا للتفاهم بين الجانبين خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا، يتم خلالها التفاوض على الملفات التفصيلية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن وقف العمليات العسكرية والتعهد بعدم التصعيد المتبادل، إلى جانب إجراءات لتسهيل حركة التجارة والملاحة، وعودة تصدير النفط الإيراني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الطرفين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن العديد من البنود لا تزال بحاجة إلى آليات تنفيذ واضحة، وهو ما يجعل الستين يومًا المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاتفاق وما إذا كان سيتحول إلى تسوية دائمة أم سيواجه عقبات جديدة.