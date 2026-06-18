إيمي تاتو تدافع عن جهاز الجل: التوعية مهمة لكن بدون تهويل أو خوف مبالغ فيه

اختتمت إيمي تاتو خبيرة التجميل، حديثها بالتأكيد على أهمية الاحترافية في جميع مراحل التعامل مع الجل، سواء في التركيب أو الإزالة، موضحة أن هناك طرقاً مختلفة لإزالة الجل منها اليدوي باستخدام المبرد، ومنها الأجهزة الحديثة، قائلة: «في ناس بتستعمل مانيوال وفي ناس بتستعمل الأجهزة الحديثة دي».

الإحساس بالأظافر

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ استخدامها الشخصي يميل إلى الطريقة اليدوية لأنها تفضل الإحساس بالأظافر أثناء العمل، قائلة: «أنا شخصياً بحب أشتغله بإيدي مانيوال عشان أحس بالضافر»، مشيرة إلى أن إزالة الجل تتم بعد استخدام مادة «ريموفر» لتسهيل العملية بشكل بسيط وآمن.

وأضافت أن هناك خلطاً لدى البعض حول طبيعة الأجهزة، مؤكدة أن الجهاز المستخدم ليس خطيراً إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة، وأن كل ما يثار من مخاوف يجب أن يُفهم في سياقه العلمي الصحيح، مع ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص.

القرارات المتعلقة بالصحة

كما شددت على أن القرارات المتعلقة بالصحة العامة يجب أن تستند إلى الجهات العلمية والرقابية المختصة، وليس إلى الانطباعات الشخصية، مؤكدة أن التوعية مطلوبة لكن دون تهويل أو تخويف غير دقيق.