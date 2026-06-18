بعد نجاحه الجماهيري الكبير.. إعادة تقديم رائعتي «شهرزاد» و«بوليرو» بدار الأوبرا المصرية

استجابة للإقبال الجماهيري الكبير، وامتدادا للنجاح الفني الباهر الذي حققه العرض؛ قررت دار الأوبرا المصرية إعادة تقديم رائعتي «شهرزاد» لريمسكي كورساكوف و«بوليرو» لموريس رافيل، لفرقة الرقص المسرحي الحديث، لتختتم بهما الأوبرا موسمها الفني الحالي (2025 - 2026) على مدار يومين متتاليين؛ في السابعة والنصف مساء الأربعاء والخميس (24 و25 يونيو الجاري) على المسرح الكبير.



وفي هذا السياق أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن ريادة مصر الإبداعية تتجسد في قدرة مناراتها الفنية على تقديم قراءات بصرية وحركية معاصرة لأعظم المؤلفات الكلاسيكية العالمية، مشيرة إلى أن فرقة الرقص المسرحي الحديث باتت تمثل سفيرا متميزا يعكس حيوية وتطور الفنون الأدائية المصرية، وقدرتها على دمج سحر الشرق بإيقاعات الغرب في بوتقة إبداعية واحدة.



العرض من إخراج ورؤية وليد عوني، وتصميم إضاءة ياسر شعلان، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا. ويشهد أداء الأدوار الرئيسية لكل من: حبيبة سيد ونادر جمال (في شهرزاد)، وياسمين سمير وعمرو البطريق (في بوليرو)، ويحتفي العرض بمرور 150 عاماً على ميلاد رافيل، ومئوية مصمم الرقصات موريس بيجار، إلى جانب اليوبيل الفضي (25 عاماً) على العرض الأول لـ«شهرزاد» بقلعة صلاح الدين.