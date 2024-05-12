عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جربها في الويك إند .. 5 أنشطة تزيد السعادة والفرح

السعادة
السعادة

يظل الشعور بالسعادة حلم يراود الجميع، إليك خمسة أنشطة يمكنك ممارستها في عطلة نهاية الأسبوع لزيادة السعادة والفرح، وفقا لما كشفه موقع إكسبريس .

اهربي من حرارة الطقس ..11 أكلة سهلة التحضير بدون فرن

تفاصيل جلسة حسين لبيب مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

5 أنشطة يمكن ممارستها تزيد السعادة والفرح

قضاء وقت مع الأحباء: قم بتخصيص وقت لقضاءه مع العائلة والأصدقاء. اخرج لتناول وجبة معهم، أو قم بتنظيم نزهة في الطبيعة، أو قم بلعب الألعاب معهم. يمكن أن يساهم الوقت الممتع المنقضي مع الأحباء في زيادة السعادة وتعزيز الروابط الاجتماعية.


ممارسة النشاط البدني: قم بممارسة نشاط بدني مفضل لديك مثل المشي، أو ركوب الدراجة، أو ممارسة التمارين الرياضية. النشاط البدني يحفز إفراز الهرمونات السعيدة في الجسم ويساعد على تحسين المزاج والشعور بالفرح.


تعلم شيئا جديدا: جرب تعلم شيء جديد ومثير في عطلة نهاية الأسبوع. قد تكون هناك هواية تود تجربتها مثل الطهي، أو الرقص، أو الرسم، تعلم شيء جديد يعزز الشعور بالإنجاز ويضيف جوًا من المتعة والتحدي لحياتك.


القراءة والاسترخاء: خصص بعض الوقت للقراءة في عطلة نهاية الأسبوع. اختر كتابًا تستمتع بقراءته، سواء كان ذلك رواية أو كتاب تنمية ذاتية أو كتاب مفضل لديك. القراءة تعمل على تهدئة العقل وتوفير فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالوقت الهادئ.


المساهمة في المجتمع: جرب المشاركة في نشاط تطوعي أو مساهمة في مجتمعك. قد تشارك في حملة تنظيف، أو تطوير حديقة، أو تقديم المساعدة للمحتاجين. العمل التطوعي يمنح شعورًا عميقًا بالرضا والسعادة من خلال خدمة الآخرين وجعل العالم مكانًا أفضل.


حاول اختيار الأنشطة التي تتوافق مع اهتماماتك الشخصية وتجلب لك السعادة والفرح، استمتع بعطلة نهاية الأسبوع واستفد من الوقت للترفيه والاسترخاء.

السعادة السعادة والفرح لزيادة السعادة والفرح عطلة نهاية الاسبوع النشاط ممارسة النشاط البدني ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

ما يعلم بيها إلا ربنا | انفعال إمام عاشور لسبب مثير

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

موضوعات متعلقة

احذر.. هذا الفعل عند إخراج الصدقة يبطل أجرها ومن تصرفات المنافقين

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

هتقابلهم كتير .. كيف يمكنني التعامل مع الأشخاص السلبيين بطريقة صحية؟

نصائح للحفاظ على التوازن الهرموني فى جسمك

نصائح للسيطرة على شعور الخوف عند التعرض لأحداث مخيفة وصادمة

أيوب الصابرين.. وائل الدحدوح يصبر ويحتسب و7 عطايا ربانية تنتظره

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

ترشيحاتنا

اللي خايف هعاقبه.. ماذا قال كولر للاعبى الأهلي فى مباراة البلدية؟

تسريبات تكشف إمكانات جبارة لهاتف فيفو Vivo X100s

فلسطين احتلت العالم| تامر أمين يتلو آيات من القرآن الكريم على الهواء

مظاهرات حاشدة في إسبانيا تندد بمواصلة الحرب على غزة

قطاع الخدمات يستحوذ على 81% من اتجاهات الاستثمار الأجنبي بالعالم.. إنفوجراف

حكم التوبة من المعصية التي فعلتها وأنا صغير.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسائل للإقلاع عن التدخين.. اكتشفها فورا وحافظ على صحتك

اهربي من حرارة الطقس ..11 أكلة سهلة التحضير بدون فرن

هوت شورت.. نيكول سابا تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مكياج جريء.. إنجي علي تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-