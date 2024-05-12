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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسددتش مصروفات الكلية.. الأعلى للجامعات يوضح حقيقة منع الطلاب من دخول الامتحانات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا للخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لن يتم منعهم من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه لم يتم أيضا منعهم من دخول الجامعة منذ بداية العام الدراسي.

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وأكد المصدر لـ صدى البلد، على انتظام الدراسة بالجامعات في الترم الثاني للعام الدراسي 2023 -2024، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما انه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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