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رئيس التحرير
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أخبار البلد

التعليم العالي: إطلاق خطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل

صدى البلد

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بانعقاد اجتماع موسع لأعضاء المجلس التنفيذي المُنشأ بقرار وزاري لمراكز التوظيف بالأقاليم السبع، وذلك برئاسة الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وبحضور أعضاء الوحدة المركزية لدعم المسار المهني ومديري المراكز، وممثلي الأقاليم السبعة.

وناقش الاجتماع آخر مُستجدات مؤتمر مستقبل بناء المسار المهني في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي عقدت في مايو الماضي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، وجميع أعضاء مراكز التوظيف بالجامعات المصرية.

و أكد الدكتور أيمن عاشور ، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، حيث تم إطلاق خُطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل، مشيرًا إلى أن النهوض بالطالب الجامعي يٌعد استثمارًا في مستقبل مصر، وذلك من خلال توفير الكوادر البشرية الماهرة اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة، وتعزز قدرة مصر على المُنافسة العالمية، وتحقيق طموحات الشباب المصري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط التعليم بسوق العمل، وربط التخصصات بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتوجيهات الخاصة بضرورة استكمال مركز التوظيف لما لها من دور فعال في المشاركة في سوق العمل، والفهم الحقيقي لاحتياجات سوق العمل.

كما يأتي في إطار مُبادرة تحالف وتنمية التي أطلقتها الوزارة؛ لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية.

وتناول الاجتماع، مُناقشة وعرض المسودة شبه النهائية للائحة الموحدة لمراكز التوظيف، الخاصة بالمراكز تمهيدًا لتقييمها للاعتماد، والتي انبثقت عن محور الاتصال، وهو المبدأ الثالث من  الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وناقش المجلس آليات تشغيل منصة دعم المسار المهني"CSM"، وربطها بالمنصة المركزية للوزارة لدعم المسار المهني والربط بسوق العمل.

كما اتفق المجلس على طرح نتائج الاجتماع في المؤتمر السنوي لمراكز التوظيف، والذي من المقرر عقده في آخر مايو لعام 2024، بحضور رؤساء الجامعات المصرية، وجميع فريق العمل بمراكز التوظيف بالجامعات.

حضر الاجتماع، الدكتور عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة وفاء العدوي أخصائي إدارة مشروعات ومدير مشروع (UCCD)، والدكتورة مها فخري مدير مشروع مراكز التطوير المهني، الدكتورة تغريد السيد فريق مشروع (UCCD)، بالإضافة إلى ممثلي المراكز الجامعية للتطوير المهني، الدكتور أحمد عبد العزيز جامعة عين شمس – إقليم القاهرة الكبرى، الدكتورة عائشة أحمد، و الدكتورة دينا محمد علي جامعة الإسكندرية – إقليم الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الجواد جامعة قناة السويس – إقليم قناة السويس، الدكتور أحمد أبو السعادات جامعة طنطا – إقليم الدلتا، الدكتورة لاميس محمد جامعة المنيا – إقليم شمال الصعيد، الدكتور محمد سليمان جامعة أسيوط – إقليم وسط الصعيد، الدكتور أبو الحسن الشاذلي جامعة أسوان – إقليم جنوب الصعيد.

جدير بالذكر، أن أحد أهم أدوار المجلس التنفيذي هو  استثمار دعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية “USAID” في إنشاء مراكز التوظيف، ووضع خُطط مستقبلية؛ لضمان استمرارية و كفاءة جميع المراكز، سواء الجاري إنشاءها أو المراكز المنشأة حتى الآن.

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