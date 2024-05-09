موعد بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس ووزارة التعليم العالي مستمرين في إجراء كافة التجهيزات لأعمال تنسيق الجامعات 2024 في جميع الجامعات الحكومية، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 والشهادات المعادلة.



تنسيق الجامعات 2024

وأضاف المصدر لصدي البلد أن التنسيق سيسير وفقا للقواعد والضوابط التي قد أقرها المجلس، مؤكدا أن مكتب تنسيق الجامعات 2024، سيقوم ببدء أعماله بشكل رسمي في شهر يوليو المقبل، حيث يتم يبدأ المكتب في استقبال الطلاب والإجابة عن كافة استفساراتهم التي تتعلق بأعمال التنسيق والأوراق التي لابد من توافرها، وذلك لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية والأجنبية.



وأكد أنه خلال الشهر الجاري سيجري المجلس اجتماعه الشهري وسيقوم بمناقشة أبرز التفاصيل الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي تسير وفقا للخطة المعلنة للفصل الدراسي الثاني.

وتابع: "سيتناول المجلس أيضا متابعة تقارير اللجان الخاصة بتعديلات نظام التعليم المدمج، وايضا تنسيق الجامعات 2024 ، ومشروع إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات وجميع الاستعدادات الأولية الخاصة بالتجهيزات الخاصة بتنسيق الجامعات 2024".