الأعلى للجامعات يوضح موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات من دخول امتحانات نهاية العام

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا للخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لن يتم منعهم من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه لم يتم أيضا منعهم من دخول الجامعة منذ بداية العام الدراسي.

وأكد المصدر لـ صدى البلد، على انتظام الدراسة بالجامعات في الترم الثاني للعام الدراسي 2023 -2024، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما انه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.