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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جوائز تصل إلى 500 ألف جنيه.. انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

انطلقت فعاليات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في (صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.


وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أهمية المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين في اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب المبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تُقام ضمن برنامج "نادي الابتكار" iClub وذلك على مستوى 27 مديرية تعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وتشمل المسابقة جميع الطلاب في المدارس الحكومية، والخاصة، والدولية، ومدارس STEM ، ومدارس النيل، وإداراتها التعليمية، موضحًا أننا نستهدف من خلال هذه المسابقة توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم، ودعم روّاد المستقبل في مصر؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.


كما أكد الدكتور ضياء خليل أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الطلاب من مختلف المراحل التعليمية، وتطوير مهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع واقعية قابلة للتطبيق، وغرس ثقافة الابتكار بين الطلاب، وتعريف الطلاب بمفاهيم الملكية الفكرية وأهميتها في حماية ابتكاراتهم، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين للمبتكرين من خلال نخبة من الخبراء المتخصصين، واحتضان ودعم الفرق التي تضم طلابًا مبتكرين، واختيار الطلاب الأكثر تميزًا من خلال مسابقة نهائية تُقام في ختام البرنامج، وتكريم أفضل المبتكرين، بما يسهم في نشر ثقافة التميز والابتكار.

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وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن التقديم في المسابقة مفتوح حتى 6 يونيو القادم، لافتًا إلى الشروط الواجب استيفاؤها للالتحاق بالمسابقة، والتي منها أن يكون جميع أعضاء الفريق طلابًا مصريين، وأن يكون الطلاب مقيدين رسميًّا في إحدى المدارس المصرية في المرحلة الإعدادية أو الثانوية (باستثناء السنة النهائية من المرحلة الثانوية)، وأن يتكون الفريق من 2 إلى 4 طلاب، بالإضافة إلى موافقة إدارة المدرسة على مشاركة الطلاب في المسابقة.


تُقام المسابقة في خمسة مجالات رئيسة، وهي أولاً: الطاقة، وتشمل (الطاقة الفيزيائية، الطاقة الكيميائية)، ثانيًا: البيئة، وتشمل (الهندسة البيئية، البيئة وعلوم الأرض)، ثالثًا: الروبوتات والآلات الذكية،  ورابعًا: الأنظمة البرمجية، وتشمل (هندسة البرمجيات، الأنظمة المدمجة)، وخامسًا: الذكاء الاصطناعي، وسوف يحصل كل فريق مؤهل لمرحلة الإرشاد والتوجيه في المسابقة على دعم مادي بقيمة 10,000 جنيه مصري، ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الفرق في تمويل مشاريعهم، وتطوير أفكارهم الإبداعية.

كما سيتم تقييم المشاريع في المرحلة النهائية من المسابقة بناءً على مجموعة من المعايير، تشمل: (ملاءمة عنوان الابتكار وارتباطه بالفكرة، ووضوح المشكلة الأساسية التي يُعالجها الابتكار، والإبداع والتميز في عرض الفكرة وقابليتها للتطوير، ووضوح خطوات تنفيذ فكرة الابتكار، وجودة الفكرة المقترحة، وتميز الابتكار عن الابتكارات الموجودة حاليًا، وتحديد الصعوبات خلال فترة تنفيذ الابتكار، ووضوح قابلية تطبيق الابتكار على أرض الواقع، وملاءمة الحلول المقترحة لحل تلك الصعوبات، ومدى وضوح الصور أو الرسومات الواردة في الابتكار ووضوح وصفها، ووضوح الجهة المستفيدة من الابتكار، ومدى وضوح النموذج الأولي للابتكار، وعرض المسابقات التي شارك بها الفريق بابتكاره سابقًا، سواء دوليًا أو محليًا، وعرض المراكز التي حصل عليها الفريق أثناء مشاركته في المسابقات الدولية أو المحلية، وضوح خطة الاستدامة لفكرة المشروع.


وتصل قيمة جوائز المسابقة إلى 500,000 جنيه مصري، وتتوزع الجوائز على النحو التالي: (المركز الأول 50 ألف جنيه مصري، والمركز الثاني 30 ألف جنيه مصري، والمركز الثالث 20 ألف جنيه مصري) وتُمنح هذه الجوائز على مستوى  كل مجال من مجالات المسابقة الخمسة، وهي: (الطاقة، البيئة، الروبوتات والآلات الذكية، الأنظمة البرمجية، الذكاء الاصطناعي).


لمعرفة كافة التفاصيل والمشاركة في المسابقة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://isf.untapinnovate.com/programs/37

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