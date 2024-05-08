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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. خبير يوضح

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة خوض امتحانات الثانوية العامة 2024، وتنسيق الجامعات 2024، حيث يشعر الطلاب بالقلق بشأن ارتفاع الحدود الدنيا للكليات وانخفاض المجاميع.

 

حقيقة ارتفاع أو انخفاض تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة:

 

وقد قال الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق كان بينه وبين أولياء الأمور أزمة المجموع فكان يرى أنه سواء ارتفع التنسيق أو انخفض فذلك يسري على جميع الطلاب، فالطالب لا يجب أن يهمه مجموعه فالمهم ترتيبه في الثانوية العامة بين الطلاب خلال القبول بالتنسيق.

 

وأضاف كمال لـ"صدى البلد" أنه هناك عوامل أخرى مؤثرة على التنسيق مثل الأماكن المتاحة بالجامعات وزيادة فهذا العام نشهد أماكن متاحة جديدة في الجامعات مثل الجامعات الأهلية والتكنولوجية والجامعات الخاصة الجديدة فالجامعات أصبحت تتوسع في إعطاء تصاريح الجامعات الخاصة وأيضا افتتاح الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

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وأشار إلى أن هناك عاملا آخر وهو الزيادة السكانية وبالتالي الزيادة في أعداد الطلاب الذين يتنافسون سنويا في الثانوية العامة وبالتالي فإن زيادة أعداد الطلاب المنافسين ستتوازى مع الأماكن المتاحة، وبالتالي يمكن القول إننا لن نشهد هذا العام عوامل مؤثرة على التنسيق بشكل كبير سواء عن طريق أعداد الطلاب أو الاماكن المتاحة لهم.  


وأوضح أن الزيادة في تنسيق القبول بالجامعات ستتوقف على امتحانات الثانوية العامة ومستوى الطلاب بالامتحانات.

الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2024 طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات امتحانات الثانوية العامة

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