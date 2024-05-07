75 رغبة لطلاب الثانوية العامة.. هل يتغير عدد الرغبات بتنسيق الجامعات 2024؟

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تخص تغيير عدد رغبات الطلاب بتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024، مشيرا إلى أنها 75 رغبة لكل طالب كما هي في تنسيق الأعوام الماضية الماضي دون تغيير.



تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق الجامعات 2024

وأضاف المصدر أن القرارات الخاصة بتنسيق طلاب الثانوية العامة 2024 تصدر عن طريق المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق.



وأكد أنه خلال الشهر الجاري سيجري المجلس اجتماعه الشهري وسيقوم بمناقشة أبرز التفاصيل الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي تسير وفقا للخطة المعلنة للفصل الدراسي الثاني.

وتابع: "سيتناول المجلس أيضا متابعة تقارير اللجان الخاصة بتعديلات نظام التعليم المدمج، وايضا تنسيق الجامعات، ومشروع إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات وجميع الاستعدادات الأولية الخاصة بالتجهيزات الخاصة بتنسيق الجامعات 2024".