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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

للباحثين والمهتمين بمجال الثروة المعدنية.. البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم بورش جديدة

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لجميع المتخصصين والمهتمين والباحثين فى مجال الثروة المعدنية، وكذا الباحثين في الجامعات والمعاهد البحثية، والشركات وجميع المهتمين بذات الشأن للمشاركة وحضور ورشة عمل بعنوان "التقييم الجيولوجي والجيوكيميائي للرواسب الغنية بالليثيوم في الصحاري المصرية للتكنولوجيا الخضراء المستقبلية في مصر".

وينظم ورشة العمل قطاع المجالس النوعية ويمثله مجلس بحوث البترول والثروة المعدنية إحدى التشكيلات العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالمشاركة مع جمعية المهندسين المصرية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 بمقر جمعية المهندسين المصرية.

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وتهدف ورشة العمل إلى استعراض التقرير النهائي لخارطة طريق "التقييم الجيولوجي والجيوكيميائي للرواسب الغنية بالليثيوم في الصحاري المصرية للتكنولوجيا الخضراء المستقبلية في مصر" والتي هدفت إلى إجراء دراسات جيولوجية وجيوكيميائية كاملة لرواسب الليثيوم وتقدير احتياطياتها المحتملة في صحاري مصر، بالإضافة إلى حصر أفضل الأماكن لتواجد رواسب الليثيوم في الصحاري المصرية وكيفية تعدينها بطرق أكثر كفاءة وصديقة للبيئة تمهيداً لاستخدامها في الأغراض الصناعية المختلفة.

ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول علي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg

 

البترول والثروة المعدنية أكاديمية البحث العلمي الأعلى للجامعات أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

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