في مجال الزراعة والغذاء .. قدم بوظيفة جديدة شاغرة بالنمسا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة خبير اقتصادي للعمل على نمذجة نظام الزراعة والغذاء في الاتحاد الأوروبي بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA)).

وأشارت إلى أنه ستكون كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في مقرIIASA بالنمسا على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، وسيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عامين مع إمكانية التجديد فيما بعد.



وتابعت: "علي أن يكون المرشح حاصلاً علي درجة دكتوراه أو ماجستير مع الخبرة البحثية ذات الصلة في الاقتصاد التطبيقي، مثل الاقتصاد الزراعي، واقتصاديات التنمية، واقتصاديات الموارد، ولديه مهارات تحليلية وكمية وبرمجية قوية مثل أدوات R وPython وGIS جنبًا إلى جنب مع مهارات استثنائية في حل المشكلات، مع إجادة اللغة الإنجليزية".

وعلي جميع المهتمين الاطلاع على تفاصيل التقدم وشروط الترشح يرجى زيارة الرابط التالي: https://iiasa.onlyfy.jobs/apply/o5jhgxdtu86nqejyvhk4lo4bde4uldc



وأوضحت أن ذلك في موعد أقصاه 15 مايو 2024.