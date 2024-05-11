عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة التعليم العالي تُناقش جهود تطوير التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية المشاركة في سلسلة الحوار الإفريقي"Africa Dialogue Series"، والتي تعتبر محفلًا سنويًا توعويًا رائدًا، ومنصة مثالية لمُناقشة التحديات والفرص التي تواجه التعليم العالي في القارة، وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور، على التزام الوزارة بتطوير التعليم في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات(STEM) ، وتأهيل جيل من الطلاب قادر على المُنافسة في سوق العمل العالمي؛ كخطوة هامة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية المُستدامة في جميع المجالات.

txt

التعليم العالي: إطلاق خطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل

txt

توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي العلمين الدولية وأبوظبي

txt

لتوفير فرص تدريب للطلاب.. بروتوكول تعاون بين "تيودور بلهارس" و"طب الزقازيق"

txt

في مجال الزراعة والغذاء .. قدم بوظيفة جديدة شاغرة بالنمسا

txt

التعليم العالي : بناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة للنجاح بكل المجالات

txt

موعد بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

txt

الدكتور أيمن عاشور: التعليم التكنولوجي يشهد تناميًا ملحوظًا في الطلب على خريجيه

txt

للباحثين والمهتمين بمجال الثروة المعدنية.. البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم بورش جديدة

txt

الأعلى للجامعات يوضح موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات من دخول امتحانات نهاية العام

txt

جوائز تصل إلى 500 ألف جنيه.. انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

وفي هذا الإطار، شارك كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الإستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، ممثلين عن الوزارة في الندوة الافتراضية بعنوان "منحى STEM التعليمي وخُطوات إفريقيا نحو الثورة الصناعية الرابعة (4IR) مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة للشباب في القارة"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات (STEM) من مختلف أنحاء العالم، ومنهم الدكتور حزقيال ماتشوجو وزير التعليم لدولة كينيا، الدكتور مارياتو كون وزير التعليم دولة ساحل العاج، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الحوار الإفريقي"Africa Dialogue Series"؛ بهدف بحث جهود تطوير التعليم في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات(STEM) ؛ لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة (4IR) في إفريقيا، وذلك برعاية مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا(UN-OSAA) ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية(ILO) ، ومنظمة اليونسكو(UNESCO) ، والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأوضح الدكتور أيمن فريد أن مشاركة الوزارة في هذه الندوة تعكس التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز التعليم والتدريب في مجالات (STEM)، ودعم الشباب في اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التحولات الصناعية الحديثة.

وخلال فعاليات الندوة، استعرض مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الإستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير برامج التعليم في مجالات (STEM)، وتعزيزها لتلبية احتياجات الثورة الصناعية الرابعة، وخلق فرص عمل للشباب في إفريقيا.

ضمت الندوة ألبرت نسينجيوامفا السكرتير التنفيذي لمنظمة تطوير التعليم الإفريقي (ADEA)، و كرستينا ديوارت سكرتير الأمم المتحدة والمستشار الخاص والعام لشؤون إفريقيا، الأستاذة/ أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الأستاذة/ فاطمة كياري محمد سفيرة الاتحاد الإفريقي،  كوينتن ودون مدير معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في إفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: إطلاق خطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل

توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي العلمين الدولية وأبوظبي

لتوفير فرص تدريب للطلاب.. بروتوكول تعاون بين "تيودور بلهارس" و"طب الزقازيق"

في مجال الزراعة والغذاء .. قدم بوظيفة جديدة شاغرة بالنمسا

التعليم العالي : بناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة للنجاح بكل المجالات

موعد بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

الدكتور أيمن عاشور: التعليم التكنولوجي يشهد تناميًا ملحوظًا في الطلب على خريجيه

للباحثين والمهتمين بمجال الثروة المعدنية.. البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم بورش جديدة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: إنتاج أول سيارة مصنعة داخل مصر 2025

مدبولي: مهتمون بتعزيز التواصل مع المصنعين من الشركات العالمية وتقديم الدعم اللازم

ترامب يفكر جديا بترشيح نيكي هيلي لمنصب نائب الرئيس

مدبولي يتفقد مصنعا بالعاشر من رمضان ينتج 600 ألف تليفون محمول سنويا

الصراع تاريخي.. الرئيس الصومالي: مستعدون للحرب ضد إثيوبيا

رئيس الوزراء: نستهدف الشركات العالمية للاستثمار في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر جمبسوت أروى بالرياض يثير الجدل

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

هل كان قتل اليهود وراء ذلك..ما السبب وراء إختطاف الزعيم النازي السابق أيخمان؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب يوميا.. مفاجأة

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-