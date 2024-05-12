محافظ الدقهلية يناقش الخطط المستقبلية لـ"استاد المنصورة" مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدكتور حاتم الجندي رئيس مجلس ادارة مركز التنمية الشبابية “استاد المنصورة”، لاستعراض ومناقشة عددا من المقترحات والرؤي والافكار التي تستهدف الارتقاء بمركز التنمية الشبابية "استاد المنصورة" والخطة المستقبلية لأنشطة واعمال المركز في كافة المجالات الرياضية الاجتماعية والثقافية.

وأكد "مختار" على تقديم كافة اوجه الدعم اللوجيستي للمركز ليعود الي سابق عهده باعتباره الاستاد الاول بمحافظة الدقهلية.

كما أكد " مختار" على ضرورة اعداد خطه تستهدف الارتقاء بالمركز في جميع المجالات من خلال مجلس الادارة الجديد وكذا اعداد دراسة جدوي بأية مشروعات جديدة يتطلب تنفيذها، مشيرا إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لتتميز كافة الخدمات المقدمة من خلال الاستاد.

ووجه "مختار" اعضاء المجلس بالعمل علي تحقيق التقدم والرقي والازدهار لمركز التنمية الشبابية "استاد المنصورة" وذلك طبقا للإمكانيات المتاحة.