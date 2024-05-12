أخبار الفن.. حقيقة زواج لقاء سويدان.. وصية فنان شهير قبل وفاته.. ماذا فعلت فريدة سيف النصر في أجرها عن العتاولة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية ولعل من أبرزها حقيقة زواج لقاء سويدان واجر فريدة سيف النصر فى العتاولة.

حقيقة زواج لقاء سويدان بعد نشر صورة لها بفستان الزفاف.. شاهد

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن مجموعة من الصور الجديدة التى اثارت من خلالها جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية حول حقيقية زواجها خاصة انها ظهرت بفستان الزفاف.

ونشرت لقاء سويدان مجموعة جديدة من الصورة لتؤكد على أنها خضعت لجلسة تصوير حديثة بفستان زفاف وعلقت : "اللوك الثانى".

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

تحل اليوم، الأحد، ذكرى رحيل الفنان إستيفان روستى الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فارقة فى تاريخ الفن المصرى، خاصة أنه تميز بأداء أدوار الشر والتى كانت سببا فى شهرته.

ولد استيفان روستي لأب نمساوي من البارونات، عاش في فيينا، حيث تعرف والده على أمه في روما وتزوجها، انفصلت الأم عن زوجها بناءً على رغبة أهله واستقرت في مصر.

«أنا تحفة ماحصلتش».. ماذا فعلت فريدة سيف النصر في أجرها عن «العتاولة»؟

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث كشفت عن فيما صرفت أجرها الذى حصلت عليه نظير مشاركتها فى مسلسل “العتاولة” الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقالت فريدة سيف النصر : “أنا وأنا بكلم حفيداتي برنسيس لارا 8 وبرنسيس تاليا 6 من بيروت والنقاش حاد ليه غيبتي كده، دخل الفيديو القمر المحترم باسم سمرة، وراحت داخله كمان زنوبه حبيبتي، والبنات سالوني وهما زعلانين انتي قاعدة مع أصحابك وسايبانا.. كان يوم صعب، عموما أنا معظم أجري أديته لفودافون روومنج والباقي ملابسي والحمد لله غير السرقات البيت ما شاء الله، أنا تحفه ماحصلتش”.

مفيش فلوس هتعوض ابنكم.. عنبة يعلق على حادث عصام صاصا

نشر المطرب عنبة تعليقا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية الستورى، بشأن ما تعرض له عصام صاصا بعد أزمته الأخيرة، حيث تسبب فى حادث بسيارته وثبت من خلال التحقيقيات تعاطيه للمخدرات.

مطلوب دفع 7.2 مليون دولار.. فنانة شهيرة أمام جهة التحقيق| اعرف التفاصيل

شهدت قضية النجمة العالمية شاكيرا مع الضرائب فى إسبانيا تطورا جديدا، حيث فازت فى معركتها هذه المرة، وأصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ قضية اتهامها بالتهرب الضريبى.

وأصدرت النيابة العامة فى إسبانيا بيانا توضح فيه أن الأدلة غير كافية لاتهام شاكيرا بتهمة التهرب الضريبى، ولذلك صدر القرار بحفظ القضية.

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو جديداً من حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل أثناء قيام الفنان تامر حسنى بتقليد الفنان مصطفى قمر.

وظهر تامر حسني وهو يقلد مصطفى قمر فى غناء أغنية “حياتي” وبعدها قاما بغنائها سويًا.

إيرادات الأفلام.. مفاجأة السقا وعمرو يوسف وتراجع على ربيع

يستمر عرض أفلام موسم عيد الفطر السينمائى والذي يشمل 4 أفلام هي كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون والذى تم رفعه مؤخرًا".

موت الفجأة.. تامر ضيائى يكشف عن وصيته حال وفاته

نشر الفنان تامر ضيائى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يكشف فيه عن وصيته عند مماته، وذلك بعد المرحلة المرضية التى تعرض لها.

وذكر تامر ضيائى وصيته تحت عنوان “بوست وصية”: “ده هيفضل باين عل صفحتي لحد ما أموت.. الحقيقة اللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها إننا كلنا ربنا كتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعاً مش هعرف أقولها لحد”.