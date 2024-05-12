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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موت الفجأة.. تامر ضيائى يكشف عن وصيته حال وفاته

تامر ضيائى
تامر ضيائى

نشر الفنان تامر ضيائى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يكشف فيه عن وصيته عند مماته، وذلك بعد المرحلة المرضية التى تعرض لها. 

وذكر تامر ضيائى وصيته تحت عنوان “بوست وصية”: “ده هيفضل باين عل  صفحتي لحد ما أموت.. الحقيقة اللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها إننا كلنا ربنا كتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعاً مش هعرف أقولها لحد”. 

وأضاف تامر ضيائى: “ودي وصيتي.. أولا صلاة الجنازة أهم من العزا وهى اللى كل ما العدد زاد كل ما ثوابى ما كان أكتر، فأرجوكم تصلوا عليا وثانيا مش شرط تيجى العزا وياريت لو اتعمل فى البيت أو مكان بسيط بفلوسه تطلعولى صدقة جارية أفضل، وثالثا من فضلكم لم يثبت أو يتفق عليه عمل خاتمة قرآن للمتوفى إنها هتوصله، بس مثبت إن الدعاء والصدقة بيوصلوا للميت، فرجاء دى بالذات بلاش وادعولى الوقت اللى هتقروا فيه جزء فضوا نفسكم واقعدوا ادعوا فيه، رابعا  بلاش صدقة جارية تقليدية وسهلة ومش مستفاد بيها، يعنى المصاحف كتير فى مصر أوى وكل بيت فيه كتير، فممكن نحط الفلوس فى جامع بيتبنى أو كرسى متحرك فى مستشفى يستفادوا بيه المرضى أو دخول مياه لبيت غلابة أو بناء سقف لبيت فقراء، حاجات ناس تستفيد بيها لمدة طويلة”.

وأوضح: "خامسا دى نقطة مهمة أوى بالنسبة ليا.. محدش يقول لحد بتعيط عليه ليه، ومتعيطش عشان هو بيتعذب!! الكلام ده غلط، سيبوهم يعيطوا لحد ما يطلعوا كل الشعور اللى عندهم ومفيش حاجة بتقول إن العياط معناه عدم رضا بقضاء ربنا "وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم"، وسادسا أهم حاجة تانى هى الدعاء وبس والصدقة، وسابعا من فضلكم تكثفوا الدعاء وقت نزول القبر وتتصدقوا بأى حاجة بنية إن ربنا يجعل قبرى روضة من رياض الجنة ويثبتنى عند السؤال لأن ده أهم وقت ليا ويا ريت كمان بعد ما تدفنونى تقعدوا معايا شوية ومتستعجلوش تمشوا عشان تونسونى فى ليلة زى دى".

وتابعت: “وثامنا الموت علينا كلنا حق وإحنا كلنا أمانات ربنا وهيردنا تانى، فالحزن على الفراق هونوه على نفسكم بالدعاء ليا عشان أبقى فى سعادة لحد ما أقابلكم تانى، وتاسعا اللي بيحبوني يدعولى كتير عشان لو مفيش حد يدعيلى، وعاشرا ودى مهمة أوى أوى أوى عاوز الكل يسامحني على أي حاجة عملتها فيه بقصد لو بدون قصد”.

واختتم تامر ضيائى حديثه بدعاء قائلا: "اللهم إن كثر موت الفجأة من حولي وكثر موت الشباب غفلة، فيارب إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي ويسّر طلوع روحي وهوّن عليّ سكراتي فإني أحب أن أرحل في هدوء وسكينة وطمأنينة، ولا تقبض روحي إلا وأنت راضٍ عني لكي أكون عبدا مقبولا عندك حتى أليق بلقائك العظيم، وإن كان لي من العمر باقٍ فاغفر لي ذنوبي ومعاصي نفسي الأمّارة بالسوء واعفو عني وامحو لي كل ما يعرقل طريقي إليك وردّني إليك ردّاً جميلاً يا رب العالمين".

تامر ضيائى
تامر ضيائى
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