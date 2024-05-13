الجمهور بيجرى وراه.. تامر حسني يتحدث عن أشهر فيديو لشهرته فى المغرب

أعلن الفنان تامر حسني عن بدأ سلسلة جديدة لسرد تفاصيل رحلته مع الشهرة منذ بداية مشواره الفني وحتى الآن.

وأكد تامر حسني أنه سوف يقوم بنشر تفاصيل رحلته الفنية مع الشهرة والنجومية بشكل يومي بنشر فيديو ويقوم بسرد تفاصيله وحكايته.



ونشر تامر فيديو له من حفل بالمغرب بداية مشواره الفني وعلق عليه قائلا: كل كام يوم هتكلم معاكم عن لحظه مهمه في مشواري جايز تنفع أو تشجع حد محتاج يسمع عنها، الفيديو ده مش مجرد ڤيديو حفله في حياتي

لأ ده إنتصار كبير في حياتي بدأت أحقق فيه في سن العشرينات.







وأضاف: كلام المذيع شهاده عظيمه في حقي و كلام كبير و كتير عليا بشكره من قلبي، حضور ٤٠٠ الف شخص محب وانا من بلد تانية (مصر ) تقدير غالي أوي ليا و للموسيقى المصرية، إستقبال الشعب المغربي الغالي العظيم ليا من المطار حتى الفندق وصولاً للحفل و للمطار مرة أخرى شعور مستحيل يتوصف لأن العدد ده قادم لشخص واحد مش مثلاً ماتش كورة و فريق كبير.





وتابع: مهما اتكلمت مش هوفي حق أهل المغرب الكرام اللي عيشوني لحظة إنتصار كان أروع لحظات مشواري الفني في وقت كنت بتحارب فيه من ناس كتير كانت مستكتره عليا النجاح، الحمدلله لكل مجتهد نصيب و أتمنى ذهابي المغرب مره تانيه عشان وحشتوني بزاف.