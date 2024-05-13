وزير الرياضة: تنمية مهارات الشباب أساس حيوي لتحقيق التقدم والازدهار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن تنمية مهارات الشباب أساس حيوي لتحقيق التقدم والازدهار في المجتمعات العربية، والمساهمة في بناء جيل متمكن ومبدع يُسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.



وقال صبحي إن الوزارة مستمرة في دعم وتنمية المهارات لدى الشباب، والعمل على توفير فرص التدريب والتعليم المناسبة للشباب؛ للمساهمة في إنشاء برامج ومشاريع تعزز قدراتهم وتمكنهم من الاندماج في سوق العمل المستقبلي، في ضوء استراتيجية بناء الإنسان المصري طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكانت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، قد اختتمت برنامج "تنمية المهارات القيادية لدى الشباب"، ضمن سلسلة من البرامج المزمع تنفيذها، الذي استمر على مدار (3) أيام من خلال تطبيق "Microsoft Teams "، بمشاركة عدد من العاملين بوزارات الشباب والرياضة وما يماثلها من هيئات بالدول العربية ومنها ( فلسطين، تونس، الجزائر، العراق، قطر، اليمن)، وعدد من ممثلي الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة المصرية وكذلك عدد من المنسقين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.