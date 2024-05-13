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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتجز طبيبا ومساعده وسرقهما.. القبض على محام مسلح اقتحم صيدلية في أكتوبر

صدى البلد

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، محام متهم باقتحام صيدلية، وقام بسرقة الصيدلي ومساعده تحت تهديد سلاح ناري.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، مفاده اقتحام مسلّح لصيدلية واحتجاز طبيب صيدلي ومساعده بداخلها وسرقة متعلقاتهم الشخصية من كارنيهات وأموال وأجهزة هواتف محمولة.

 

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على الفور انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة أكتوبر ثالث، إلى مكان الواقعة، وتبيّن قيام محام يُدعى "أحمد.أ (53 عامًا)، باقتحام الصيدلية وبحوزته سلاحه المرخص، وقام بسرقة المجني عليهم ولاذا بالفرار، ونجحت قوة أمنية في ضبطه وبحوزته السلاح الناري و122 طلقة متنوعة.

 

وتبيّن أنه يعاني اضطرابات نفسية، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محام مسلح اقتحم صيدلية أكتوبر احتجز طبيب وصيدلي مديرية امن الجيزة

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