عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رموه في النيل.. تفاصيل مقتـ.ل عقرب أدمن جروب مجانين صيد بالعياط.. صور

احمد عقرب المجني
احمد عقرب المجني عليه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات العزاء حزنا على مقتل "أحمد عقرب" الذي تصدر اسمه كافة صفحات المهتمين بالصيد باعتباره أدمن جروب "مجانين صيد" عقب جريمة بشعة تعرض لها في مدينة العياط جنوب الجيزة. 

 

"كان مع أصحابه في رحلة صيد كعادته واتعرض للغدر".. هذه الكلمات كانت ملخص الجريمة التي أثارت حزن محبي "أحمد عقرب" وتصدر اسمه تريند "فيسبوك" بهاشتاج "حق أحمد عقرب" وتداول المئات منشورات بالعزاء لاسرته وأطفاله الخمسة وعرض بعضهم تسديد ديون المجني عليه. 

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية نجحت تحرياته في الكشف عن الملابسات الكاملة للجريمة حيث أسفرت التحريات التي قادها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة عن ان المجني عليه أحمد عقرب أدمن جروب مجانين صيد اعتاد التواجد برفقة أصدقائه على شاطئ نهر النيل في قرية المساندة بالعياط لممارسة هواية صيد الاسماك حيث يكونون "جروب" لهواة الصيد من مناطق مختلفة بين بولاق الدكرور وكرداسة بالجيزة والاميرية بالقاهرة وأنه اثناء تواجدهم أمس الأول على شاطئ النيل فجرا حضر اليهم شابين يستقلان مركب وسط المياه وطلبا منهم هاتف محمول لاجراء مكالمة قائلين:"عايزين نطلب أكل ممكن تليفون نعمل دقيقة بس". 

وأضافت التحريات أن أحمد عقرب هو من تطوع وأعطاهم هاتفه بحسن نية فأخذه أحد الشابين ولاحظ ابتعاد المركب حيث قام الآخر بالتجديف للابتعاد عن الشاطئ مستولين على الهاتف فقفز على المركب محاولا انتزاعه منهما إلا أنه حدث بينهم اشتباك بالأيدي وقاوم "عقرب" لإعادة الهاتف إلا أن المتهمين حاصراه وقاما بدفعه ليسقط في المياه وابتعدا بالمركب تاركينه يغرق بعيد عن الشاطئ ولم يتمكن أصدقاؤه من إنقاذه واختفى وسط المياه والظلام وغرق سريعا خاصة أنه لا يستطيع السباحة. 

 

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين

محامي ضحية عصام صاصا يفجر مفاجآت في طلب رسمي للنيابة

وأبلغ أصدقاء المجني عليه الشرطة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري ورجال الضفادع البشرية واستمرت عملية البحث عن جثمان المجني عليه 24 ساعة وانتهت بانتشاله على مسافة كيلو من مكان الحادث، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما يواصل فريق البحث جمع المعلومات والتحريات عن هوية المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهما. 

تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن جثمان "أحمد عقرب" بعدما أفاد الكشف الطبي المبدئي لمفتش الصحة ومناظرة النيابة العامة خلو الجثة من الاصابات أو الطعنات وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق. 

424606496_749206144073186_6858071850163635038_n
424606496_749206144073186_6858071850163635038_n
440366925_426383920034165_6090493246043085663_n
440366925_426383920034165_6090493246043085663_n
441141090_749206114073189_7472559139191125852_n
441141090_749206114073189_7472559139191125852_n
441391730_122113960970283872_4077615751240212767_n
441391730_122113960970283872_4077615751240212767_n
441397283_7874626342556910_36923734285450595_n
441397283_7874626342556910_36923734285450595_n
أحمد عقرب مقتل أحمد عقرب جروب مجانين صيد أدمن جروب مجانين صيد العياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

السيسي: المشروعات اللي بتاخد 200 سنة إحنا بنعملها في 3 أو 4 سنين

موضوعات متعلقة

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين

إخماد حريق في مزرعة بالواحات البحرية

سيارة تطيح بـ شابين على طريق الشيخ زايد .. والنتيجة مأساة

جامعية تتهم عيادة تجميل شهيرة بتشويه وجهها والصحة تغلقها بالشمع الأحمر.. صور

قابيل وهابيل في أبو النمرس.. حل لغز مقـ.تل موظف بالمعاش بيد شقيقه

انهيار جزئي بعقار مكون من 6 طوابق بأكتوبر .. تفاصيل

حق أبنائه.. محامي ضحية عصام صاصا يطلب 5 ملايين جنيه تعويضا

محامي ضحية عصام صاصا يفجر مفاجآت في طلب رسمي للنيابة

ترشيحاتنا

باستقباله وزير خارجيته.. أبو الغيط يؤكد استمرار جهود الجامعة العربية لاستعادة استقرار السودان

مستقبل مصر: لدينا حجم كبير من القوى العاملة.. ونعاهدكم على توفير الغذاء الآمن|فيديو

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا لاستكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر

رموه في النيل.. تفاصيل مقتـ.ل عقرب أدمن جروب مجانين صيد بالعياط.. صور

حماس تعلق على تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية

حسبي الله في اللي دمر حياتي.. رسالة غامضة من حورية فرغلي تقلب إنستجرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

فيديو

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-