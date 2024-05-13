عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين

قال المستشار علي فايز محامي أحمد مفتاح ضحية حادث دهس عصام صاصا أعلى الطريق الدائري بالطالبية انه تلقى اتصالا هاتفيا من مطرب المهرجانات عصام صاصا الذي تواصل معه من دبي وأبدى رغبته في التصالح مع أسرة المجني عليه وتقديم كل ما يرضيهم.

وأضاف فايز أن "صاصا" قال له نصا: "أنا والله لو اتحبست وحصل اي حاجة أنا راضي بس أهم شيء عندي أراضي الناس دي أنا أبويا مات وانا عندي 9 شهور وحاسس بحرمان الأب والأطفال الأيتام بس انا والله غصب عني".

وأشار فايز الى أنها لفتة طيبة وخطوة مهمة نحو طريق الصلح واقناع أهالي الضحية الذين يرفضون التصالح نهائياً حتى هذه اللحظة، مضيفا أنه باعتباره محامي عنهم فهو ملتزم تماما برغبتهم ومستمر في اجراءاته القانونية نحو الطريق الجنائي والمدني.

كان علي فايز محامي أسرة الضحية أحمد مفتاح، توجه أمس الأحد إلى سراي نيابة العمرانية لتقديم عدة طلبات جديدة للوقوف على أدلة جديدة في الحادث، حيث تقدم بطلب رسمي لرئيس نيابة العمرانية في القضية رقم 7635 جنح الطالبية، ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا للحصول على المخالفات المصورة في يوم الحادث من خلال رادار وزارة الداخلية وليس كاميرات المراقبة الخاصة بالأهالي التي تطل على الدائري لأنها قد تتعرض للتلاعب أو طمس الأدلة.

ويرجع طلب الحصول على مخالفات الردار لبيان ثبوت السرعة وكذلك المخالفات التي ارتكبها عصام صاصا على الدائري خلال هذا العام للتأكد من مدى مخالفاته واعتياده على قيادة السيارة برعونة مما يعد استهتارا بأرواح البشر.

علي فايز محامي ضحي عصام صاصا

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، وقد تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش والترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.