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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حق أبنائه.. محامي ضحية عصام صاصا يطلب 5 ملايين جنيه تعويضا

ضحية حادث دهس عصام
ضحية حادث دهس عصام صاصا

أعلن المستشار علي فايز محامي أحمد مفتاح ضحية دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا أنه سيتقدم غداً بتقديم طلب بالادعاء المدني المؤقت وقدره 5 مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت  من المطرب. 

 

ويتقدم فايز بطلب التعويض أمام النيابة العامة المختصة التي تباشر اجراءات التحقيق الآن في الجنحة رقم 6735 جنح الطالبية  لحفظ حقوق ورثة المتوفى الى رحمة مولاه وأبناءه القصر . 

 

 

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محامي ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأت في طلب رسمي للنيابة

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مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

وقال محامي الضحية ان طلب التعويض لان عصام صاصا تسبب برعونته وعدم احترازه في مقتل المتوفى الى رحمة مولاه احمد مفتاح محروس على النحو والوصف المبين في القضية. 

وتوجه علي فايز محامي اسرة الضحية احمد مفتاح الى سراي نيابة العمرانية لتقديم عدة طلبات جديدة للوقوف على عدة ادلة جديدة في الحادث حيث تقدم فايز بطلب رسمي لرئيس نيابة العمرانية في القضية رقم 7635 جنح الطالبية ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا للحصول على المخالفات المصورة في يوم الحادث من خلال رادار وزارة الداخلية وليس كاميرات المراقبة الخاصة بالاهالي ومطلة على الدائري قد تتعرض للتلاعب او طمس الادلة. 

 

علي فايز محامي ضحية عصام صاصا 

ويرجع طلب الحصول على مخالفات الردار لبيان ثبوت السرعة وكذا المخالفات التي قام بها عصام صاصا على الدائري خلال هذا العام للتأكد من مدى مخالفته واعتياده على قيادة السيارة برعونة مما يعد استهتار بأرواح البشر. 

 واشار المستشار القانوني علي فايز الى أن عصام صاصا سيواجه اكثر من اتهام اولهما جنحة القتل الخطأ المقترن بخطأ جسيم وهو تعاطي المخدرات وطبقا للمادة 238 سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وتصل الى خمس سنوات اما العقوبة الثانية وهي جنحة مرور بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر اما العقوبة الاشد فستكون تعاطي المخدرات وهي جناية وطبقا للمواد المذكورة في تقرير الطب الشرعي والقيد والوصف للقضية يمكن ان تصل العقوبة الى 7 سنوات. 

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، والذي تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وأمرت نيابة العمرانية بضبط واحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

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