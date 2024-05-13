قيادي في حماس يرد على تصريحات نتنياهو بشأن اليوم التالي للحرب

علق القيادي في حركة حماس عزت الرشق، اليوم الاثنين، على حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يمكن وقف الحرب في غزة من خلال استسلام الحركة والقاء سلاحها وتسليم الرهائن.

وقال الرشق عبر قناته على تليجرام: "تصريحات المجرم نتنياهو اليوم بأنه "يمكن وقف الحرب من خلال استسلام الحركة والقاء سلاحها وتسليم الرهائن"، هي تصريحات سخيفة للاستهلاك المحلي تعكس حقيقة وضعه المأزوم الذي وصل إليه بعد مرور 220 يوماً من عدوانه وحرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها ضد أهلنا في قطاع غزة".

وأضاف القيادي في حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه في غزة، سوى ارتكاب مزيد من المجازر المروعة ضد المدنيين العزل، كما توضح مستوى الخوف من حالة ارتفاع وتيرة الدعم لقضية الشعب الفلسطيني ومشروعية حقوقه حول العالم، وتكشف مجدداً انهزامه التاريخي أمام صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة التي تسطر يومياً ملاحم بطولية على أرض غزة، في كل محاور الاشتباك.

وأشار إلى أن نتنياهو يبيع الوهم بحديثه عن نقاش بشأن ضمان إجلاء قادة حماس إلى خارج قطاع غزة ونفيهم، ويؤكد مجدداً أنه لا يزال يعيش أوهامه وأحلامه في تحقيق نصر مزعوم، لن يتحقق أبداً، أو النيل من رموز الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة، الذين لا يعرفون الانكسار ولا الاستسلام .