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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو : الحرب يمكن انتهاؤها غدًا حال استسلمت حماس وأعادت المختطفين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، على اليوم التالي للحرب في قطاع غزة قائلا: "أولا علينا القضاء على حماس".

وأضاف نتنياهو عبر برنامج بودكاست للصحفي اليهودي الأمريكي دان سينور: "نحن نناقش نفي قادة حماس لكن الأمر يعتمد في المقام الأول على استسلام الحركة".

وأوضح نتنياهو: "نأمل أن تكون إدارة القطاع من قبل السكان المحليين، الذين لا ينتمون إلى حماس، إلى جانب المسؤولين في دول المنطقة".

وتابع: "إنهم يسألون عما سنفعله في اليوم التالي، أولا وقبل كل شيء علينا القضاء على حماس، لا يمكنك السماح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع عندما لا تزال حماس هناك".

وبحسب نتنياهو فإن "الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المختطفين".

وقال: فكرة المنفى موجودة، نحن نناقش المنفى، لكنها تعتمد أولا وقبل كل شيء على استسلام حماس".

وسئل نتنياهو عن الانتقادات بأن صفقة تبادل الأسرى لم تكن الأولى في ترتيب الأولويات، فأجاب أن "مطالب حماس لا يمكن قبولها".

بنيامين نتنياهو اليوم التالي للحرب قطاع غزة بودكاست للصحفي اليهودي الأمريكي دان سينور نفي قادة حماس استسلام حماس صفقة تبادل الاسرى

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