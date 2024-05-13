وزير الزراعة: كيلو الفراخ في المزرعة بـ 75 جنيها

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كيلو الفراخ في المزرعة بـ 75 جنيه والأمر متوقف على عناصر التكلفة، والتي يكون جزء منها مرتبط بالدولار وجزء مرتبط بالإنتاجية وآخر مرتبط بالاستهلاك والعرض والطلب.

وزير الزراعة: نُغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم

أكد السيد القصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن السعر العادل للحوم يحكمه عناصر التكلفة، مشيرا إلى أنه يختلف من مكان لمكان ومن بائع لأخر، مثلها مثل أي سلعة.

أشار إلى أننا نُغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم ، موضحا ان تكلفة اللحوم لها دور في تحديد الأسعار، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.

واختتم ان ملف الأمن الغذائي شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في ظل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكافة الأزمات التي مرت على مصر والعالم.