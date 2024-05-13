بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع.. إليك أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الاثنين|تفاصيل

يتساءل الكثير من التجار والمستهلكين عن سعر الدواجن اليوم الإثنين 13 مايو 2024، بالتزامن مع تصدر بورصة الدواجن اليوم وسعر الفراخ البيضاء محركات البحث ومنصات التواصل بعد الارتفاع الأخير.

أسعار الفراخ البيضاء

وصل متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم، قيمة 88.39 جنيه، بارتفاع سجل قيمة: 1.13 جنيه/ كيلو، بينما سجل سعر الفراخ البلدي اليوم قيمة: 114.35 جنيه، بحد أقصى 130 جنيها / كيلو.

أسعار البيض اليوم الاثنين

سجل سعر البيض اليوم الاثنين 13-5-2024، بقيمة تتراوح بين 4 جنيهات و5.50 على حسب نوع البيضة.

سعر كرتونة البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيها للتاجر وللمستهلك 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأحمر 115 جنيهًا للكرتونة وللمستهلك 125 جنيهًا.

وسجل سعر البيض اليوم الاثنين 13-5-2024، بقيمة تتراوح بين 4 جنيهات و5.50 على حسب نوع البيضة.

كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيها للتاجر وللمستهلك 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأحمر 115 جنيهًا للكرتونة وللمستهلك 125 جنيهًا.

وفي هذا الإطار، كشفت سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن هناك استقرار أسعار الفراخ اليوم في الأسواق حيث يسجل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات 77 و 78 جنيها و سعر الفراخ الساسو بين 95 و96 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها.

سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين

وكشف السيد- خلال تصريحات له، أن البيض يسجل 135 إلى 145 جنيها للمستهلكين في حين يسجل السعر في المزرعة 127 جنيها للابيض والأحمر والبلدي 126 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 85 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 83 جنيها.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين إلى 190 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة، وكيلو الأوراك يتراوح اليوم الإثنين سعره بين 90 و100 جنيه للكيلو الواحد، والكبد والقوانص سيتراوح سعرها ما بين 90 و100 جنيه للكيلو، والأجنحة سيتراوح سعرها ما بين 70 و80 جنيهًا.

وسجل اليوم الإثنين سعر الكتكوت أبيض شركات إلى نحو مبلغ 26 و29 جنيهًا لعمر يوم واحد، كما سجل اليوم الإثنين سعر الكتكوت أبيض قطعات إلى حوالي قيمة 24 و24.5 جنيه لعمر يوم واحد، ووصل اليوم الإثنين سعر الكتكوت البلدي إلى نحو مبلغ قيمة 6 و6.75 جنيه لعمر يوم واحد.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

وكانت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين بلغ 115 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بدءً من مبلغ 120-135 جنيهًا بعد 185 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض الأبيض سجل قيمة 110 جنيهات، وتصل للمستهلك بداية من مبلغ 115 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك سجل قيمة 129 جنيهًا للمستهلك.

وجدير بالذكر، أن شهدت أسعار الفراخ في مصر تراجعًا طفيفًا اليوم بعد ارتفاع كبير في الفترة السابقة، حيث تتأثر أسعار الدواجن بعوامل متعددة، منها سعر الأعلاف، ومع انخفاض أسعار الأعلاف، تراجعت أسعار الدواجن بما في ذلك الفراخ ومشتقاتها مثل الحمام والأرانب والبط.

وأسعار الفراخ وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان الماضي بسعر تجاوز 105 جنيهات للكيلو في حين يسجل السعر الحالي في الأسواق للمستهلكين 85 جنيها للكيلو.