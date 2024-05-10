75 جنيها.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة تشهد انخفاضات، وأقصى سعر للمستهلك يكون بـ 85 جنيه للكيلو، وأن الدواجن انخفضت 35% مقارنة بالأشهر الماضية.





وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدواجن من شهرين سجلت في المزارع 110 جنيه، ولكن الآن في المزارع تسجل 75 جنيه، وأن انخفاضات الدواجن ترجع لوفرة مدخلات الإنتاج.

ولفت إلى أن البنوك توفر العملة للمنتجين، وأن الفترة الأخيرة هناك زيادة في الإنتاج، وأن كل هذه الأشياء يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض الأسعار، فهناك أكثر من 35 جنيها انخفاضا في سعر الكيلو.



وأشار إلى أن صناعة الدواجن تعتبر من أقوى الصناعات، وبها استثمارات 2 مليار جنيه، وهناك اكتفاء ذاتي من وفرة الدواجن للمواطنين.



وكشف أن الفترة المقبلة لن يكون هناك ارتفاعات في أسعار الدواجن، وأن قدوم عيد الأضحى يكون هناك انخفاضات على الطلب، وينتج انخفاض في الأسعار.