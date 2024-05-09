مواطنون ضد الغلاء: السماسرة وراء تعطيل انخفاض أسعار الدواجن

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن معظم تجار السمك تأثروا بحملة مقاطعة الأسماك، ولجأوا إلى خفض الأسعار، بعد فترة الأسعار المرتفعة.

وقال محمود العسقلاني، خلال داخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “دي أم سي”، عقدنا جلسة مع إتحاد منتجي الدواجن، وناشدنا بضرورة خفض الأسعار، وهو ما استجاب له الإتحاد، وحدث انخفاض في الدواجن والبيض.

وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، مصر بلد بها اكتفاء ذاتي من الدواجن، مؤكدا انه ننتج في مصر 1.2 مليار طائر سنويا ولكن السماسرة وراء تعطيل انخفاض أسعار الدواجن.

وأشار محمود العسقلاني إلى أن المقاطعة فيما يتعلق بالأسماك جاءت النتائج إيجابية، وبورسعيد كانت الأكثر تأثير بالمقاطعة وكان هناك انخفاض كبير في الأسعار، موضحًا أن الهدف من بداية حملة المقاطعة في القاهرة كان الهدف منها الاشتباك مع الحالة وتوجيه الفكرة لتشمل كافة السلة البروتينية.