79 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 13 مايو



يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 13 مايو 2024.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و 110 جنيهات للكيلو.

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 78 و 79 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 73 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 114 و 115 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 111 و 119 جنيها.

و البلدي 124 و 125 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و 32.5 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 18 و 19 جنيها.



الكتكوت البلدي الحر بين 8.5 و 9.5 جنيهات.