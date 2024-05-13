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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمر جيد..شعبة الدواجن عن تحريك حماية المنافسة دعوى قضائية ضد 7 سماسرة

الدواجن
الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن الدواجن هامة جدا للمواطن توفر 75% بروتين حيواني ولهذا السبب هي مهمة لابد من مراعاتها "لها 100 اطار عشان نظبطها"، مضيفا أن من ضمن الاطارات الموجودة كيفية وضع التكلفة الفعلية للمنتج مع هامش ربح للمنتج.

أوضح  عبد العزيز، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن "انا عشان اعمل الكلام ده النهاردع انا عندي بورصة واقفة من سنة 2011" وكان يتم من خلالها لانها تعتبر كانت في محافظة القليوبية وتحت سيطرة محافظة القليوبية بناءاً عليه كانت تعتبر جهة رسمية، مضيفا أن السماسرة ليسو رسميين دول ناس بره وكل واحد بيقول سعر زي ما حضراتكم بتقولو والنهارده انا ليه سبتهم المده دي كلها ده الاساس عندي انا اسيبهم 13 سنة واحنا عمالين ندادي البورصة موجودة و البورصة تحت رعاية الدولة ووزارة الزراعة و وزارة التموين و التنمية المحلية والغرف التجارية بقالنا 5 او 6 او 7 أو 8 سنين بنتكلم"، شئ جيد أن يحاسب من أخطا". 

وأضاف أن "انا عارف أن في خطا جسيم طب أشمعنا النهارده التسميم فين البياض فين الكتكوت اللي بقاله 4 أشهر بسعر 37 جنيها ليه وهو تكلفته 15 جنيها لازم عشان أعدل المايله يبقي كل الحلقات"


 

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