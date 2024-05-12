تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 7 من سماسرة الدواجن.. فيديو

كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 7 من سماسرة الدواجن.

وأضاف الدكتور محمود ممتاز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة الماضية تم تحرير عدد من القضايا لـ7 من أباطرة الدواجن (حيتان الفراخ) بسوق السمسرة.

وأضاف أنهم يتفقون على التداول فيما بينهم على سعر سوق الفراخ، من خلال تسعير سعر الفراخ من المزرعة للتاجر، موضحا أن حلقة الوصل بين هؤلاء الـ7 تجار هي السمسرة في تسعير الدواجن، موضحا أن الأمر تم تحويله إلى النيابة العامة من خلال تحريك دعوى جنائية.

واسترسل أن أرقام التسعير للدواجن من قبل أباطرة الدواجن كانت أعلى من المعدل الطبيعي، والأمر المطلوب هو ترك السوق وفقا للعرض والطلب في السوق،.

وأوضح أن المنافسة الاحتكارية كان هدفها منع دخول أحد المستثمرين الجدد للسوق، معقبا: الفترة المقبلة سيكون هدفنا هو مراقبة الأجهزة الكهربائية، وسيكون هناك أنباء جديدة الفترة المقبلة تسر المواطنين.