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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

صدى البلد

انخفضت أسعار جميع أنواع اللحوم البلدي في الأسواق، خلال الفترة القليلة الماضية، بقيمة تتراوح ما بين 20 الى 25% ، وذلك بالتزامن مع استمرار وجود المعارض السلعية وضخ كميات كبيرة من اللحوم  ، فضلا عن المجهودات الحكومية الهائلة فى سبيل ضبط الأسعار وتوفير الأعلاف أمام المربين. 

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بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

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أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 11 مايو 2024

وفى هذا الصدد، قال الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إن اللحوم بالفعل بدأت فى الانخفاض نتيجة المجهودات الحكومية الأخيرة سواء بزيادة أعداد المنافذ لطرح اللحوم بأسعار تنافسية كما يحدث بمنافذ الوزارة ، وكذلك الرقابة على الأسواق من خلال عمل حملات مشتركة بين الوزارات والأجهزة المعنية. 
 

دعم المبادرات 

 

وأضاف "سلام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن هناك دعما من الحكومة للمبادرات التى تحسن من زيادة الإنتاجية والمربين من خلال القروض وتسهيل الإجراءات، ما يساهم فى ضبط الأسعار والأسواق وبالتالي خفض أسعار اللحوم بالأسواق .

وأشاد " عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة" بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق خاصة اللحوم ، وأيضًا المبادرات الحكومية التى ساهمت فى زيادة المعروض وخلق حالة من التنافس فى الأسواق .

استيراد اللحوم

وأوضح أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبـ حها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل، ولذلك من المرجح أن تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2024.

واستكمل قائلا:" على سبيل المثال طرحت وزارة الزراعة لحوما بلدية بسعر 280 جنيهًا فى حين أنها وصلت بالخارج إلى 400 جنيه، ما خلق حالة من التنافسية فى الأسعار وبالتالى انخفاض أسعار اللحوم".

وتتراوح أسعار اللحوم البلدية البقري في محلات الجزارة بين 280 و340 جنيهًا للكيلو وفي بعض المناطق هبطت دون الـ 300 جنيه بعد ان وصلت في وقت سابق الى 400 جنيه.
 

أسعار اللحوم اليوم 

• يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 280 و320جنيها.

• يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيهًا.

• يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.

• يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و420 جنيهًا.

• يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.
 

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