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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

صدى البلد

تراجعت أسعار اللحوم بالأسواق مرة أخرى بعد انطلاق حملات للمقاطعة اللحوم نظرا لارتفاع أسعارها وقد خفض عدد من الجزارين في مناطق مختلفة أسعار اللحوم البلدي الطازجة.

وكانت قد تراجعت في المرة الأولى  مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا من وضع سعر عادل للجنيه مما قضى نهائيًا على السوق السوداء والإفراجات الجمركية ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية وتوحيد سعر صرف الدولار.

 

وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.

 

وتشير التوقعات إلى أن أسعار اللحوم ستشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة القادمة خاصة بعد اتفاق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار على تخفيض أسعار السلع .

كما أنه من المحتمل أن ينخفض الطلب على اللحوم الحمراء خلال الأيام القادمة، مع ظهور دعوات بمقاطعة اللحوم الحمراء ليتراجع سعرها كما حدث في أسعار السمك. 

انخفاض أسعار اللحوم

قال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت ليتراوح سعرها بين 200 و230 جنيهًا، وهذا يتوقف حسب قطعية اللحمة.

وأوضح “وهبة” في تصريحات له، أنه من المفروض انخفاض  سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل إلى 175 جنيهًا، متوقعًا انخفاضًا جديدًا لسعر اللحوم.

وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن مع توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم.

أسعار اللحوم المرتفعة “وهمية”!

من جانبه أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية. 

وقال هيثم عبد الباسط في تصريحات تليفزيونية، إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق “وهمية”، مضيفًا: هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20%  داخل الأسواق.

وتابع هيثم عبد الباسط: “نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيهًا، للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير”.

في سياق آخر، قال إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم هي البرازيل، نتيجة توفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعى الطبيعية.

وأضاف إيهاب صابر، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل.

وأوضح أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل، ولذلك من المرجع أن تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2024.. 

وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري في محلات الجزارة بين 300 و340 جنيهًا للكيلو وفي بع المناطق هبطت جون ال 300 جنيه بعد ان وصلت في وقت سابق الي 400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

ويرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الاحد 12-5-2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 2000

  • سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو
  • سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو
  • سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو
  • سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه
  • سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو
  • سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سعر اللحوم البقري

  • يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و320جنيه.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و420 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

سعر اللحوم في وزارة التموين

  • سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.
  • ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.
  • وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

  • بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.
  • سجّل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.
  • وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.
  • وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 270 جنيهًا.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الدولة المصرية وتؤثر على السوق.

وقال “صالح”، في تصريحات تليفزيونية: “رغم الأزمات هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في الأسواق المصرية ولا يوجد نقص”.

وأضاف: “هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها في الأسواق”.

وتابع سعيد صالح: “وزير الزراعة يعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف وسوف تحدث انفراجة كبير”.

وأكمل: “مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تتواجد في 274 منفذاً على مستوى الجمهورية”.

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