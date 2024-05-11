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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 11 مايو 2024

صدى البلد

يرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، السبت 11-5-2024، في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 2000

 

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

 

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو .

 

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو .

 

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

 

سعر الموزة 295 جنيهاً للكيلو.

 

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

 

سعر اللحوم البقري

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و320 جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 320 و350 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 و330 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 380 و420 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 350 و400 جنيه.

 

 سعر اللحوم في وزارة التموين

 

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

 

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 160 جنيهًا للكيلو.

 

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

 

منافذ وزارة الزراعة

 

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

 

سجّل أسعار اللحم الضأن 350 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 290 جنيهًا.

 

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 290 جنيهًا.

 

 

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 290 جنيهًا.

 

 

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