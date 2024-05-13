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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الزراعة: إضافة مليون فدان للرقعة الزراعية في أقل من 10 سنوات

صدى البلد

علق محمد فهيم مستشاروزير الزراعة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعة لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

 

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وقال محمد فهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الدولة المصرية تهتم بالتنمية الزراعية وتنفيذ المشروعات الزراعية لأنها تسهم في توفير الأمن الغذائي القومي ".

 وتابع محمد فهيم :" الدولة تتوسع أفقيا في قطاع الزراعة وتقوم الدولة برفع إنتاجية الأراضي الزراعية".

وأكمل محمد فهيم:" الدولة تقوم باستطلاع الأراضي الزراعية "، مضيفا:" ما تم إضافته للرقعة الزراعية في الـ 10 سنوات الأخيرة يضاهي ما تم إضافته خلال الفترات التي تم إضافة أراضي جديدة فيها ".

ولفت محمد فهيم :" 2 مليون فدان تم إضافتهم للرقعة الزراعية المصرية في أقل من 10 سنوات".

 

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