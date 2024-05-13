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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنمية شاملة غير مسبوقة.. الزراعة: 1.1 مليون فدان مساحة مشروع مستقبل مصر

صدى البلد

علق محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية لمشروع  مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

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وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن مصر تشهد تنمية شاملة في قطاع الزراعة، ونهضة حقيقية غير مسبوقة.

وأضاف محمد القرش: "مشروع مستقبل مصر مقام على مساحة 1.1 مليون فدان، وحجم المشروعات الزراعية التي يجري إنشاؤها تقدر مساحتها بـ4.5 مليون فدان".

ونوه محمد القرش، بأن أكثر من 350 ألف فدان تمت إضافتها بالفعل إلى الرقعة الزراعية المصرية.

وأشار محمد القرش، إلى أننا نقوم بإنشاء مشروعات بنية تحتية لخدمة المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء شبكات طرق ومحطات تحلية ومعاجلة مياه.

الزراعة زراعة مستقبل مصر السيسي اخبار التوك شو

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