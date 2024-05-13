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رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: مشروع مستقبل مصر يسهم في توفير فرص عمل للشباب

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

أكد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، فهو يعتبر أحد أهم المشاريع القومية التى أطلقتها الدولة المصرية فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030، مضيفا أن المشروع يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري، من خلال توفير احتياجاته من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتحسين جودة الغذاء.

وأضاف عطية، أن مشروع مستقبل مصر، يحقق تطوير المنظومة الزراعية، وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وكذلك المحاصيل الموجهة للتصدير، فهو مشروع يمثل إضافة حيوية للمشاريع القومية العملاقة التى تنفذها الدولة، ويسهم فى إحياء القطاع الزراعي والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدولة، موضحا أن المشروع يهدف إلى استصلاح مليون و500 ألف فدان من الأراضي الصحراوية في منطقتي سيناء والدلتا الجديدة وتحويلها إلى أراضي زراعية.

وثمن عطية، كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المشاركة فى افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، مؤكدا شملت العديد من الرسائل التى تسعي لتطوير الزراعة المصرية فى ظل الاحتياجات من المياه، والتوسع نحو الصوب الزراعية، فالرئيس يولي التصنيع الزراعي أهمية كبيرة لأنه يعظم الاستفادة من المحاصيل الزراعية ويزيد أرباحها.

وقال عطية، إن مشروع مستقبل مصر، يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، فى المجالات المختلفة كالانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، ويسهم فى تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج الزراعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

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