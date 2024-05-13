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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحديات الزراعة بدون تربة في ورشة عمل لمعهد الاقتصاد الزراعي

صدى البلد

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشه عمل بعنوان: "تحديات الزراعة بدون تربة" تحت إشراف د.عبد الوكيل أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي. 

حضر الورشة العديد من الباحثين بالمعهد ومن مركز البحوث الزراعية، بالإضافة الى العديد من طلاب كلية الزراعة من المهتمين بموضوع الورشة.

استهدفت الورشة التعريف بمفهوم بالزراعة بدون تربة، ولماذا يتم اللجوء للزراعة بدون تربة، ومدى كفاءة استخدام المياه، وكفاءة استخدام المحاليل المغذية، وأهمية الزراعة بدون تربة على أسطح المنازل لزيادة المظهر الجمالي للمنزل، والتخلص من النفايات والمهملات الموجودة على الأسطح، والمساهمة في الحفاظ على نسبة الأكسجين في الجو، وتقليل نسبة أشعة الشمس التي تسقط على الأسطح، هذا بالإضافة الى التعريف بأنظمة الزراعة بدون تربة، والتجارب السابقة للزراعة بدون تربة.


وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحضور لبعض التوصيات منها:


- أهمية استخدام هذه الأنظمة التكنولوجية على المستوى العائلي لتوفير متطلباتها من بعض الخضر لإنتاج غذاء طازج آمن صحيا، وللحفاظ على البيئة من خلال التقليل من التلوث والمبيدات الحشرية.

- التوسع في تلك المبادرات وتوفير الاستثمارات، الأمر الذي سيوفر الغذاء ويعمل على التقليل من نسبة انبعاثات الكربون، والمساعدة في إعادة استخدام المخلفات، وتعليم الطلاب كيفية المحافظة على البيئة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تبنى الأساليب التكنولوجية الحديثة والتي تساهم في ترشيد استخدام الأرض والمياه والاستفادة منهما بأقصى درجة ممكنة، وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، 

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