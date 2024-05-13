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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3.7 مليار دولار .. النواب: الصادرات الزراعية وصلت لـ 7.3 مليون طن

صدى البلد

علق هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،  على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعة لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

 

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 وقال هشام الحصري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" مشروع مستقبل مصر كان بمثابة حلم لكل المصريين ".

 وأضاف هشام الحصري:"  الرئيس السيسي يولي قطاع الزراعة عناية خاصة لأن الزراعة هي المستقبل والأمل لتحقيق الأمن الغذائي المصري ".

 وتابع هشام الحصري:" مشروع الدلتا الجديدة مقام على مساحة 2.2 مليون فدان ومشروع مستقبل مصر مقام على مساحة 1.1 مليون فدان ".

وأكمل هشام الحصري:"  مشروع مستقبل مصر مشروع للتنمية المستدامة يخلق العديد من فرص العمل للشباب المصري وينتج عنه مجمعات صناعية مختلفة ".

ولفت هشام الحصري:" الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت هذا ا العام بمقدار مليون طن عن مثيلتها العام الماضي، ووصلنا لـ 7.3 مليون طن بـ 3.7 مليار دولار ".

النواب مستقبل مصر الزراعة اخبار التوك شو الدلتا الجديدة

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