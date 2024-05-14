شحاتة لرئيس الاتحاد العالمي للتوظيف: جاهزون لتوفير عمالة ماهرة لسوق العمل الخارجي

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء ، بديوان عام "الوزارة"، بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها ، لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"الاتحاد" في المجالات المُشتركة.

وأكد شحاتة على جاهزية الدولة المصرية لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة ، مُوضحًا التطوير المُستمر في وزارة العمل ، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بعد منحهم شهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة حقيقية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه "الوزير"، الإدارة المُختصة بالتواصل مع "الاتحاد" ، لتنفيذ خطة التعاون .. وقدمت بيتينا شالر شرحًا عن إمكانيات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف الذي يعمل في أكثر من 54 دولة ، إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة أُطر العمل مع "الوزارة"، بالإضافة إلى مُناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997.. وأوضح الوزير شحاتة للمسؤولين في"الاتحاد العالمي"، أن "الوزارة" مُستعدة لتوفير طلبيات التوظيف،وبالمهارات العالمية ،بعد إستلام تلك الطلبيات بـ30 يومًا فقط ،وهو ما لاقى قبولًا من المسئولين الدوليين ،حيث أكدوا على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق خلال الفترة المُقبلة.

واستمع الوزير، من المسئولة الأجنبية عن نشاط ومهام اتحاد التوظيف العالمي، وقالت إنه يُمثل الجمعيات التُجارية الوطنية في 54 دولة ، و12 شركات دولية بشأن تنقل أيدي القوى العاملة".. وأضافت أن "الاتحاد " يُساعد على التفاعل والتواصل بين بعض صانعي السياسات الدوليين منها منظمتي العمل الدولية، والتعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، والأطراف المعنية من النقابات العمالية ، وغيرها.

وتحدثت عن أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997، ودورها في تسهيل تنقل الأيدي العاملة ..وأشادت المسئولة الدولية بجهود وزارة العمل في منظومة التدريب المهني ،وتأهيل الشباب لسوق العمل ..وقالت إن سوق العمل المصري، واعد للغاية، نظرًا لحجم الايدي العاملة بها، خاصة من الشباب، مُشيرة إلى أن مُكونات سوق العمل في مصر جاهزة لتقبل التحولات في عالم التوظيف ، وأنه جاذب للاستثمار، يتوفر فيه كل مقومات النجاح، وهو ما يفسر إقدام الشركات العالمية للاستثمار فيه.