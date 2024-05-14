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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء حديقة ومكان ترفيهي في منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق أعمال التجهيز والتخطيط لإنشاء حديقة ومنطقة ترفيهية بمنطقة التجنيد بمدينة الزقازيق لإستقبال المواطنين والزائرين لتصبح متنفساً ومتنزها عاماً لأهالي المنطقة.

 

كلف المحافظ رئيس الحي بسرعة الطرح والترسية علي شركة من المتقدمين للمشروع  ليسند  لها تنفيذ الأعمال حتى يتثنى البدء فيها والتنفيذ طبقاً للجدول الزمني المحدد والمزمع الانتهاء منه خلال شهر من بداية التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات الفنية لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشياً مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس حي أول الزقازيق أنه تم البدء في التخطيط وتحديد خطوط التنظيم لإنشاء الحديقة بمساحة مسطحة 800 متر بالإضافة إلى إنشاء محلات تجارية بمساحة مسطحة 120 متر وذلك عقب تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعمارتين رقم 6 و7 بمنطقة التجنيد لما تمثلاه من خطر داهم على حياة المواطنين.

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أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء بإقامة متنزهات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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