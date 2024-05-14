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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: إزالة 402 إعلان مخالف وغير مرخص بالمراكز والمدن

صدى البلد

تم إزالة 402 إعلان مخالف وغير مرخص بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار حملات رفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية؛ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.


وجاء في بيان صدر عن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم /الثلاثاء/- أن تلك الحملات أسفرت عن إزالة (٦٠) إعلانا بمركز ومدينة أولاد صقر و(٢) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر و(٣٣) إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح و(٦) إعلانات بمدينة القنايات و(١٤) إعلانا بمركز ومدينة الحسينية و(١٤) إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية و(١٨) إعلانا بمدينة القرين و(٤٢) إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق و(١٠) إعلانات بحي ثان الزقازيق و(٢٠) إعلانا بحي أول الزقازيق و(٢٣) إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير و(٤١) إعلانا بمركز ومدينة بلبيس و(٣٩) إعلانا بمركز ومدينة ههيا و(٣) إعلانات بمركز ومدينة أبوحماد و(٧٢) إعلانا بمركز و مدينة فاقوس و(٥) إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مختلف المدن.


وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية؛ لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيمها بكل الحسم وإزالة العشوائية وغير المرخصة منها،واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين،مع العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.

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