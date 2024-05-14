وزير التموين: سداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن نسب توريد القمح ارتفعت بمواقع الاستلام سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر ووصلت الى 2 مليون و400 ألف طن قمح حتى الآن من مستهدف 3.5 مليون طن.

وأضاف المصيلحي، ان الوزارة جهزت 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر، لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الاردب لــ 2000 جنيه.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الي ان سداد المستحقات يتم بحد أقصى 48 ساعة من التوريد، مضيفا انه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد وحل اي مشاكل لحظة بلحظة وتذليل أي عقبات تواجة المزارعين والموردين عند التوريد.

وأكد احمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام، ان غرفة العلميات المركزية التي يترأسها الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، لم تتلق اي شكاوي حتي الان، مضيفا انه يتم رفع التقارير لحظيا الى الوزير ، وأشار معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام إلى ان رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعاً للمزارع وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت مديريات التموين بالمحافظات ان ارتفاع نسبة النقاوة هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين علي درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للادرب.

يذكر ان القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حذرت نقله من مكان لاخر الا بعد الحصول على موافقة من مديرية التموين التابع لها الحيازة الزراعية وحذرت ايضا من استخدام القمح في صناعة الاعلاف او للزراعة السمكية.