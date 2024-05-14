الزراعة: متابعة حصاد وتوريد القمح للتأكد من عدم وجود أي عقبات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 145 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 7 وحتى 13 مايو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 5 أطنان و819 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن وأسماك مملحة ومقطعات ومصنعات لحوم ودوبريهات ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحصين 127 ألفا و854 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على حقول القمح لمتابعة عمليات حصاد ودراس المحصول.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوم حصاد لمحصول البطاطس، كما تم تكريم مزارعي التقاوي، فضلا عن التواصل مع المزارعين.

وتمت إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتنفيذ ندوة حقلية لمحصول الفاصوليا بالتعاون مع معهد بحوث البساتين والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمركز قويسنا، وتم المرور على الزراعات، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، فريق عمل مشروع الأيسماب التابع لجايكا، حيث تم زيارة الحقل الإرشادي بقرية صهرجت الصغرى لمتابعة تنفيذ المزارع لرش المبيدات طبقا للتوصيات الفنية.

وقامت الفرق الإرشادية والفرق البحثية بزيارة لمحصولي الأرز والذرة الشامية بمركز المنصورة، كما تم تنفيذ يوم حقل لمحصول الفاصوليا.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع المجتمع المدني بنواحي إدارة أبو حماد البيطرية لدعم المربين.

وشنت المديرية 27 حملة تم خلالها المرور خلالها على 49 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث تم ضبط حوالي طن و161 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 621 ألفا و 544 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 11413 حيوانا.

كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، ندوة إرشادية بإدارة المعمورة الزراعية، حول محصولي الذرة الشامية والأرز، وتمت توعية المزارعين بضرورة اتباع السياسة الصنفية للمحصول، كما واصلت المديرية متابعتها عمليات حصاد وتوريد محصول القمح.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعتها حصاد وتوريد محصول القمح للتأكد من عدم وجود أي عقبات قد تعوق عملية التوريد.

كذلك تم متابعة حصاد محصول بنجر السكر، كما واصلت المديرية متابعة عمليات زراعة الأرز، كذلك قامت لجنة المكافحة بالمرور على محلات الاتجار في المبيدات للتأكد من سلامة التراخيص وعدم وجود أي مخالفات بها.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة توريد القمح المحلي، والتأكيد على التيسير على المزارعين، كما تم المرور على عمليات الحصاد بالحقول، وزراعات الفاصوليا والطماطم القائمة على نظم الري الحديث.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، قوافل زراعية لمتابعة توريد القمح، والتواصل مع المزارعين، كما تم عقد لقاء مع عضو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وأحد مشايخ وعواقل سيناء لبحث ومناقشة خطة العمل بالتعاونيات الزراعية والوضع القائم، والتعرف على سبل التطوير في الجمعيات التعاونية والنهوض بها لتستطيع مواكبة تطورات العصر.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حملات تفتيشية لضبط أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 187 كجم كبدة و قوانص ودهون حيوانية غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، بتفقد أحد حقول المزارعين بناحية عرب العوامر بمركز أبنوب أثناء عملية دراس محصول القمح.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 461 كجم أسماك مملحة ومدخنة وماكريل، ودواجن وكبدة ومفروم ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، متابعة موقف حصاد محصول القمح بمختلف مراكز المحافظة وحث المزارعين على توريد القمح إلى منافذ التسويق المختلفة والتي سبق إعدادها قبل بدء موسم الحصاد.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، عن البدء في تركيب شبكة الري بالتنقيط للمحاصيل السكرية بغرب النيل، حيث تم استلام مهام ومكونات شبكة الري بالتنقيط للحقل المرشح زراعته لمحصول القصب بتقنية الشتل والري الحديث بالتنقيط بمركز القرنة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار “أرقام في الزراعة”، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.