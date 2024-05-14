مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل الأهلى إلى تونس لخوض النهائي الأفريقي

تسير الناقل الوطني مصر للطيران، في الثانية ظهر غدا الاربعاء، رحلة خاصة رقم MS3950 بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320Neo لنقل بعثة نادي الاهلي إلى مطار تونس لملاقاة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفر الفريق من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي، وسط تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.

ويترأس الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة الترجي في ذهاب الدور ‏النهائي لدوري الأبطال.‏

وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل ‏الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.