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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عائشة بن أحمد: أتمنى تقديم عمل استعراضي جيد

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بسبب إعجاب الكثير من متابعيها بفيديوهات الهيب هوب التى تنشرها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، 

وقالت عائشة بن أحمد فى تصريح ل"صدي البلد" أنها تتمني تقديم عمل إستعراضي ولكن بشرط أن يقدم بشكل جيد ، معلقة: “ سعيدة بردود الفعل على الفيديوهات لأن الجمهور بيحب يشوف حياة الفنان خارج إطار التمثيل”.

وعن أصعب المشاهد الذى واجهتها فى مسلسل “بدون سابق إنذار” الذى شاركت به فى الماراثون الرمضاني 2024 ، قالت عائشة بن أحمد أن من أصعب المشاهد هو وقت معرفتها أنها ليست الأم الحقيقية لأبنها لأن كان مطالب منها أن تجعل الجمهور فى حالة حيرة من الأمر ، معلقة: “المشهد دا أنا وأسر فضلنا نصوره 7 ساعات متواصلة” .

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ومسلسل “بدون سابق إنذار” من بطولة  النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي والمسلسل من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل ،و ظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش -  بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

وقد أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الأغنية الخاصة بالعمل والتي حملت صوت النجم أحمد سعد وهي بعنوان “مالناش غير بعضنا”، وكلمات امير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

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