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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كان موجودا.. لقاء سويدان تحسم الجدل بشأن زواجها من طارق صبري |خاص

لقاء سويدان
لقاء سويدان

أثارت الفنانة لقاء سويدان الجدل خلال الأيام الماضية ، وذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير وهي ترتدي فستان زفاف ما جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر ومن سيكون عريس المستقبل ، وتداول رواد السوشيال ميديا الكثير من الأخبار  بشأن ارتباطها بالفنان طارق صبري بسبب صورهم فى نفس اللويكشن.

وقالت الفنانة لقاء سويدان فى تصريح خاص ل “صدي البلد”: أن خضوعها لجلسة التصوير جاء عن طريق الصدفة أثناء تكريمها فى الإسكندرية ، وأنها أعجبت بالفيديوهات بعد أن أرسلت لها وقررت أن تنشرهم قبل أن تستلم بقية الصور.

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وأضافت لقاء سويدان ، قائلة: أن بمجرد رؤيتها للفستان أعجبت به ، وكانت تريد تغير لونه لكن مصمم الفستان رفض ، وعن الفستان الذى ارتدته فى اللوك الثاني ، قالت لقاء سويدان أنها كانت تريد فستان لتظهر به مثل عروسة البحر أثناء خضوعها للجلسة على الشاطيء ، ولكن ارتدائها للبيجامة الخاصة بالعرائس أوحت بأن الأمر الحقيقي ، لكن هذا ليست حقيقة على الإطلاق.

وبشأن تداول الأخبار التى تفيد بحقيقة إرتباطها بالفنان طارق صبري، قالت لقاء سويدان: أن طارق صبري كان موجود بالفعل فى نفس الفندق بسبب تكريمه أيضًا هو والفنان خالد سرحان ، معلقة: “طارق صبري صديقي وعشرة عمري وإحنا الأتنين أتصورنا فى نفس اللويكشن لأنه طلب من البنت الى كانت بتصورني تصوره هو كمان”.

وعن إحتمالية ارتباطها خلال الفترة المقبلة: قالت الفنانة لقاء سويدان أنها لا تعتقد دخولها أى إرتباط عاطفي ، وإذا تم من المستحيل أن يكون طارق صبري لأنه ليس إلا صديق مقرب لها.

 

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